開催：2026.6.8 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 3 - 7 [メッツ] MLBの試合が8日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとメッツが対戦した。 パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するメッツの先発投手はウアスカル・ブラソバンで試合は開始した。 1回表、3番 フアン・ソト 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 SD 0-1 NYM 2回表、6番 マーカス・セミエン 3球