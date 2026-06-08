エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）所属のガールズグループ連合が、12日にサプライズ新曲を発表する。K−POP史上前例のない大型企画が実現した。LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KASTEYE（キャッツアイ）が1つのプロジェクトに結集するコラボレーションが実現した。3グループが所属するHYBE傘下の3社は8日、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseで「3グループが共同制作したデジタルシング