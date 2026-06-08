元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が7日放送された日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。父の長嶋茂雄さんとのエピソードを振り返る一幕があった。今回の放送で一茂とかまいたちの山内健司、濱家隆一は東京・丸の内にある盆栽店を訪れた。一茂は「うちのオヤジもそうだったし、（年齢を経ると）盆栽に行くんだよ。うち、オヤジがよく盆栽買ってて。結構高い盆栽買ってましたよ。キャッチボールやって1個か2個割