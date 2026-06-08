ドジャース―エンゼルス戦米大リーグのエンゼルスは7日（日本時間8日）、敵地でドジャースと対戦。7回までに2桁得点と打線が爆発している。その中でも6番からの下位打線が驚異の固め打ち。「11の11」に日本のファンも困惑している。下位打線が猛威をふるった。エンゼルスは6-5と1点差に迫られた7回、6番のアデルが10号2ランを放った。これで4打数4安打2打点に。続く7番マドリガルは中前打。ここまで3つの四球を選んでおり、1打