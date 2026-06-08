朝食やおやつ、軽食にぴったりな菓子パンは、ほどよい食べ応えとスイーツ欲が満たされるような甘い味わいが魅力です。クオリティの高いスイーツが人気の【ローソン】では、スイーツ感覚で楽しめる菓子パンが充実。そこで今回は、次に食べたい「新作菓子パン」を紹介します。 チョコ好き必見の新シリーズ 5月26日発売の新商品「ゴロチョコ！ フランスパン」は、生地にダイスチョコレӦ