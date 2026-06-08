実家の片付けは、「いつかやらなきゃ」と思いながら、つい先延ばしにしてしまいがちなことのひとつです。離れて暮らしているとなおさら、見て見ぬふりをしたくなってしまいますよね。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 「まだ平気」と思っていた 数年前から、両親が暮らす実家へ帰省するたび、「なんだか物が増えたなぁ……」と思ってはいました。 けれど「まだお父さんもお母さんも元気だし、別に急いで整理し