なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、“うるわしい二人の王子”琥珀（道枝）と宵（安西）に次ぐ3人目の王子・大路拓人を水沢林太郎が演じることが明らかとなった。さらに琥珀・宵の同級生役で、星乃夢奈、鈴川紗由、大倉空人、阿佐辰美の出演も決定した。併せて、60秒の最新予告も解禁となった。【動画】琥珀（道枝）と宵（安西）の“恋のはじまり“を描いた60秒の最新予告