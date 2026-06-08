◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）２打差の５位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３バーディー、４ボギーの７２で回り、通算３アンダーでホールアウト。すでにチャーリー・ハル（英国）が７アンダーでホールアウトしているため、悲願のメジャータイトルには届かなかった。ツアー通算７勝の実力者は、今回が４１