ある消防士が、自ら火を放ち、その後消火活動を行った疑いで逮捕された。米ペンシルベニア州のパーシヴェランス・ボランティア消防団に所属するジャスティン・ショリー容疑者（29）は、5月29日と30日にそれぞれ自ら火を放ち、その後、所属する消防団と共に消火活動を行っていたとの疑いが持たれ、放火などの容疑で起訴されている。 【写真】激レア消防車、激レア消火活動！厚木基地内から外への放水ネット驚き「