「ハリー・ポッター」シリーズなどで知られる俳優のダニエル・ラドクリフ(36)は、自分を「心底怖がらせる」ような仕事を常に探しているという。自分のキャリアに慢心したくないため、挑戦的な役柄を探すことを楽しんでいるそうだ。 【写真】ブロードウェーにカムバックしたダニエル・ラドクリフ 観客との交流や人間関係をテーマにしたブロードウェーの一人芝居「エブリ・ブ