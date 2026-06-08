ウクライナの捜査当局は、ロシア側に取り込まれ軍人を毒殺した疑いで17歳の女性を逮捕し、捜査を進めていると、現地メディアのリガネットなどが5日（現地時間）報じた。ウクライナ警察によると、この女性は3日、ジトーミル州のあるマンションで27歳の軍人と酒を飲んだ後、その場を立ち去った。軍人は翌日、死亡した状態で発見され、予備鑑定の結果、死因は薬物中毒と確認された。捜査当局は、容疑者が先月末にロシアの情報要員とみ