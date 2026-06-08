米国は、イランとの交渉に関与した高官をイスラエルが盗聴していたとの懸念を受け、イスラエルに対する防諜警戒レベルを最高段階まで引き上げた。6日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）およびNBCによると、米情報機関は最近の報告書で、ドナルド・トランプ大統領特使のスティーブ・ウィトコフ氏、国防総省政策担当次官のエルブリッジ・コルビー氏、中東政策担当のマイケル・ディミノ氏らが、イスラエル情報機関による情