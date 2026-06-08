韓国海軍と海上自衛隊が7日、済州（チェジュ）東南の公海上で9年ぶりとなる捜索・救助訓練（SAREX）を実施した。韓日捜索・救助訓練は遭難船が発生した際に両国の海軍・海自が共同対応する手順に習熟するための海上訓練で、2017年12月以来の再開となった。この日の訓練には韓国海軍から4900トン級の揚陸艦「天子峰（チョンジャボン）」（LST−?）が、海上自衛隊からは7250トン級のイージス護衛艦「こんごう」とSH−60K哨戒ヘリコプ