プロ野球の斗山（ドゥサン）ベアーズとキウム・ヒーローズが対戦した7日のソウル・蚕室（チャムシル）球場。週末になるといつも多くの人でにぎわう場所だが、この日は普段以上に慌ただしかった。世界の人工知能（AI）半導体市場を席巻するエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が始球式のために訪れる日だったからだ。斗山は中央出入口の上に「ウェルカム・エヌビディア」と書かれた大型の横断幕を掲げ、フアンCE