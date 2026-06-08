高物価・原油高・ドル高の7負担が大きくなり、飛行時間が3時間前後と短く滞在費が安い中国に旅行客が移りつつある。モードツアーによると、4月の中国向け旅行送出人数は1万9556人で、前年同期比31％増加した。本格的な休暇シーズンである7〜8月の繁忙期の予約需要は前年同期より105％増えた。旅行代理店「黄色い風船」の7〜8月の海外パッケージ予約の割合も中国が22．2％で最も大きく、日本が17．4％、ベトナムが14．5％、欧州が12