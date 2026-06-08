俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。娘との生活が1ヶ月を迎え、お宮参りを無事に終えたことを報告した。【写真】愛娘との2ショットを披露した藤田ニコル藤田は「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。お宮参り当日の様子について、「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢