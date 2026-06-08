女将やマダムのいる店は、何かが違う。「女将」ってなんだろう？その姿に迫る『おとなの週末』連載「女将のいる場所」を、Webでもお届けします。今回は、2017年に東京・文京区で開業したフランス料理を提供するお店『レストラン マ・プール』の市岡ゆう子さんです。どの瞬間も100％好きな仕事をしてきた女将が営む『レストラン マ・プール』英会話にクラシック・バレエ。東京都足立区で町工場を営む両親は、娘が習い事を望めばすべ