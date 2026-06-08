大事には至らなかったようだ。現地６月７日にオーデンセのネイチャー・エネルギー・パークで行なわれた国際親善試合のデンマーク対ウクライナ。この試合に先発したデンマークの10番クリスティアン・エリクセンにアクシデントが発生する。欧州メディア『euro.news』によると、34歳のMFは65分に、両手で胸を押さえてピッチに倒れ込む姿が映像で確認されたという。直後には両チームの選手たちがエリクセンを取り囲み、心配そう