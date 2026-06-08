「僕の滝人生の中で5本の指に入る滝を見てくれ」【写真集】5本の指に入る滝2026年5月28日、X上にそんな呟きと共に投稿された映像が、注目を集めている。約12秒の動画には、おびただしい数の滝が流れ落ちている様子が克明に捉えられている。画面全体を通して、ほとばしる水しぶき、マイナスイオンが感じられるようだ。「うたたんと旅人」（＠utapakurosu）さんのこのポストには、約8500件の「いいね」（6月2日時点）のほか、「素