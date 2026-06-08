「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）連勝じゃ！広島・岡本駿投手（２３）が投打にわたる活躍で勝利に貢献した。投げては自己最長タイの７回を４安打２失点でチームトップタイの４勝目をゲット。打ってはプロ初安打＆初打点をマークし躍動した。チームはセ・リーグで“一人勝ち”を達成。２週間ぶりの連勝で波に乗り、９日からの敵地６連戦に臨んでいく。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇