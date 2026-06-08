「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）二塁ベース上で手を強くたたいて小さく拳を握った。試合の主導権をさらにたぐり寄せた貴重な一打は広島・菊池涼介内野手のバットから生まれた。２者連続の押し出し四球で２点を先制後の２点適時二塁打。「みんながつないでくれたし、（追い込まれて）分が悪かったけど、追加点につながったという意味で良かったと思う」と振り返った。序盤の二回に相手先発・宮国を攻め立