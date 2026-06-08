宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次いでいます。【映像】男性2人の目の前を駆け抜けるクマ商店街を駆け抜けるほか中学校へ入り込むなどしていて、警察や猟友会などが警戒を続けています。商店街を歩いていた男性2人の目の前を勢いよくクマが駆け抜けていきます。市や警察によりますと、おとといからきのうにかけて宇都宮市内でクマの目撃情報がおよそ40件、相次いでいます。目撃情報によりますと、クマは体長およそ