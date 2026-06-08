トランプ米大統領が8日（日本時間9日）に行われるNBAファイナルのニックス―スパーズ第3戦を観戦することが決まり、試合会場のニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）は厳戒態勢が敷かれることになった。ニックスは観戦予定のファンに対し、試合開始予定の現地午後8時40分の2時間前には会場に到着し、手荷物はできるだけ減らすように呼びかけた。入場の際は厳格な手荷物検査と、運輸保安庁（TSA）方式の検査手続きが実