「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）大谷翔平が七回の第４打席に内野安打を放ち、マルチ安打を記録した。６月は出場６戦で５度目のマルチとなった。“技あり”の悪球打ちを披露した。ゾーン低めに外れるナックルカーブに反応。止めたバットに当たった打球は三塁線に転がり、三塁手が横っ跳びで捕球し、一塁へ送球したが、大谷は快足をとばして悠々セーフ。一塁塁上でニヤリと笑っていた。