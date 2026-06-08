イスラエル中部で複数の銃撃事件があり、あわせて6人が死傷しました。【映像】銃撃事件があった現場周辺の様子イスラエルメディアは7日、ヨルダン川西岸との境界にあるコハブ・ヤイル周辺で複数の銃撃事件があったと伝えました。男がガソリンスタンドで発砲したあと車で移動し、近くの集落も襲撃したとしています。サブマシンガンを使用していたとの情報もあります。一連の銃撃で30代の男性1人が死亡、5人がけがをしました