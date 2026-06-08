「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）ドジャースは１点差に迫った直後に５番手ジョナサン・ヘルナンデス投手が炎上。６失点で苦しい展開となり、そのまま敗れた。六回にラッシング、ウォードの２者連続弾で一挙４点をあげて１点差に迫ったドジャースだったが、ここまで５登板１失点、防御率１・１３と好投していたヘルナンデスが、アデルに２ランを打たれると、その後もエンゼルス打線を止められず、ネト