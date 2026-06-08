戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が膠着状態にある中、イスラエルがアメリカへの諜報活動を強化したことにアメリカ国防総省が警戒を強めているとアメリカメディアが報じました。【映像】トランプ大統領らの様子ニューヨーク・タイムズは6日、アメリカ国防総省のDIA＝国防情報局がここ数週間でイスラエルのスパイ脅威に対する評価を最高レベルに引き上げたと報じました。別の情報機関の報告書では、イランとの交渉に関