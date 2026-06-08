「使う口座」と「貯める口座」を分けるために、300万円を別の銀行口座へ移したいと考える人もいるでしょう。こうした資産管理の方法自体は珍しいものではありません。しかし、まとまった金額を一度に動かすとなると、「税務署に確認されることはないのか」「税金が発生する可能性はあるのか」と気になる人もいるかもしれません。 そこで今回は、自分名義の口座間で300万円を移動した場合の税金の有無や、銀行確認の仕組み、