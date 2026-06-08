ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、シリーズ累計120万杯以上を販売したクラフトレモネードシリーズから「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネードソーダ(ICE)」と「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネード(HOT)」を、6月10日から7月7日までの期間限定で発売する。球場店舗･動物園店舗を除く、全国のフレッシュネスバーガー店舗で取り扱う。【藍苺(国産ブルーベリー)のクラフトレモネード2品の画像はこちら】