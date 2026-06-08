ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが８日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは、番組がスタートした２０２１年１０月から２３年３月まで月曜レギュラーを務めた元乃木坂４６のメンバーで３代目キャプテンを務めた女優の梅澤美波が５日に神宮球場で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場したことを紹介した。番組は始球式のＶＴＲを放送。梅澤は、国鉄時