芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子（７３）が北中米Ｗ杯の事前特番出演のオファーを受けたことを報告した。８日までに自身のインスタグラムを公開。「２０２６ＦＩＦＡワールドカップ迄後５日」とつづり始め、１１日にＮＨＫ総合で放送される「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６みんなで楽しもう！サッカーの祭典開幕スペシャル」（午後７時３０分）に出演することを明かした。アルゼンチン代表のメッシ