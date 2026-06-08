タイガースのＴ・スクバル投手（２９）が７日（日本時間８日）、傘下１Ａウェストミシガンでのリハビリ登板で５回を２安打無失点、６奪三振（空振り１６回）と好投。来週末にデトロイトの先発ローテーションに復帰する見込みとなったと、米大リーグ公式サイトが伝えた。今回の登板は、左肘周辺の遊離体を除去するナノスコープ手術から１か月と１日しか経っていないスクバルが、野球界屈指のタフな投手としての地位を取り戻す準