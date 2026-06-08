夏のファッションに軽やかな抜け感をプラスしてくれる腕時計を探している方に注目のニュースです。アメリカNo.1ウォッチブランド「TIMEX（タイメックス）」から、人気デジタルウォッチ『T80』の新作『T80 Translucent（トランスルーセント）』が登場。半透明のシースルー素材を採用した爽やかなデザインで、レトロな魅力とトレンド感を両立した一本に仕上がっています。2026年6月19日の発売に先駆け、6月5