【ソウル＝藤原聖大、北京＝吉永亜希子】中国の習近平（シージンピン）国家主席は８〜９日、７年ぶりに北朝鮮を国賓訪問する。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と会談し、経済協力の拡大などを協議する見通しだ。習氏の訪朝を前に、朝鮮中央通信は７日、５月の米中首脳会談で北朝鮮の非核化目標を確認したと説明した米側の発表を「虚偽情報の流布にすぎない」とする正恩氏の妹、金与正（キムヨジョン）党総務