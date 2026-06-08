アメリカのトランプ大統領は7日、イスラエルのネタニヤフ首相に対しイランに報復しないよう求める考えを示しました。トランプ大統領は7日、ニュースサイト「アクシオス」の取材に対し、イスラエルのネタニヤフ首相に電話をして、イランに報復をしないよう伝える考えを示しました。その上で「これ以上の攻撃は必要ない」と述べ、イランとイスラエルの双方に自制を求めました。トランプ氏はイランによる攻撃でイスラエルに被害はなか