元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。体調不良が続いていることを明かし、現在の心境を率直につづった。【写真】タイのプールで美背中をみせる渡邊渚渡邊はプールサイドで撮影したタイ旅行中の写真を添え、「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」と近況を報告。「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイ