韓国・釜山（プサン）の地下鉄がBTS・Jimin（ジミン＝30）一色に染まった。韓国メディアが報じた。ファンクラブ「オールフォージミン」が、釜山公演が行われる釜山アジア土競技場近くの地下鉄駅・総合運動場駅に、10面のワイド照明電光掲示板を含む200メートルの両側壁面ラッピング広告を1カ月間、実施する。釜山出身のジミンのファンが「ARIRANG（アリラン）」ワールドツアー釜山コンサートを応援し、デビュー13周年を祝うサポー