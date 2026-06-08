日本近代化の象徴として公衆トイレとし尿処理にスポットを当て、その発展をまとめた書籍『公衆トイレと糞尿処理の歴史』を、元京都府職員の山崎達雄さん（京都市上京区）が出版した。約半世紀にわたって収集した資料をもとに、京都を中心に江戸時代から現代までの歩みを解き明かす。【写真】100年前の京都駅に設けられた「高等便所」、当時の日本で３カ所目山崎さんは京都大卒業後、1972年に府庁入り。環境政策監や府立大事務局長