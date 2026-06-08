noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬マニア」第28回は「他人の目を気にしないと自分の輪郭さえ保てない私は、一生食べたくもないパンケーキを注文し続けるのか？」です* * * * * * *前回「気力と行動力のある人が羨ましい。