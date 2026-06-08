新型「BRZ」26年夏に発表へ！スバルのスポーツカー「BRZ」の現行モデルが生産終了となり、2026年5月28日に“新型モデル”の先行予約が開始されたことが明らかになりました。同車の公式ウェブサイトでは「現行モデルについては、生産終了に伴い販売店での在庫対応のみとなります。詳しくは販売店にお問い合わせください。新型SUBARU BRZは、ただいま先行予約中です」と記載されており、まもなく改良モデルが登場する見込みです