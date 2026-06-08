私はミハル（40代）。旦那のコウタロウ（40代）と娘のユキナ（高校1年生）そして下の息子と4人で暮らしています。ユキナは高校1年生の後半から、近所のカフェでアルバイトをするようになりました。アルバイトが楽しいようで、週に3〜4日シフトに入っています。ユキナは「言いたいことは言う」という性格で、何度かお友だちとトラブルになったこともあります。先生に「言い方がきつくて……」と言われたこともあるので、その点でア