＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞53位で最終日を迎えた吉田優利が、最終日に初の60台となる「68」をマークして今年の全米を終えた。「きょうは借金を全部返すつもりで来たので、いいプレーができてよかったです」。トータル3オーバーで“完済”とはならなかったが、順位を大きく上げる納得のフィニッシュだ。【写真】実は貴重です優利＆鈴がドレス姿でツーショットフェア