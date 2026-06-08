＜ヨネックスレディス 最終日◇７日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞ 先週に続いて最終日最終組でプレーした政田夢乃は「70」とスコアを伸ばしたものの、優勝に2打及ばず、トータル6アンダーの2位タイに終わった。一時は首位と5打差まで後退したが、「最後まで諦めないのが自分の一番いいところ」と後半に挽回。何度も跳ね返されている初優勝の壁も諦めずに突き破る。【写真】マサユメ＆ミヤコ