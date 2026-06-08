＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞3年連続のトップ10入りに届かなかった。18位から出た渋野日向子は最終日に1バーディ・1ボギーの「71」と伸ばせず。トータルイーブンパーで終え、ホールアウト時点で17位タイ。トップ10入りは厳しい状況となった。【写真】かなりレアです渋野日向子の高校生時代優勝争いに加わって週末に入ったが、3日目に「74」で一歩後退。それでも懸命