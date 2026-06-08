＜メモリアル・トーナメント 最終日◇7日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は最終日、順延となった第3ラウンドと最終ラウンドが行われた。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖トータル12アンダーでJ.T.ポストンとライアン・ジェラルド（ともに米国）が並び、プレーオフに突入した。2ホール目で