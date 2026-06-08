＜ヨネックスレディス 最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞ 朝イチでOB2発。一般のアマチュアゴルファーならすっかりやる気を失ってしまいそうな状況から立て直してきた選手がいる。昨年のプロテストでトップ合格を果たした18歳の伊藤愛華だ。トータル1アンダーの19位タイはここまでの最高成績。期待のルーキーにとって、飛躍のきっかけをつかんだ1週間になったのかもしれない。【写真