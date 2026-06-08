落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラムの第６回。小野寺暖外野手（２８）はＦＩＥＬＤＯＦＶＩＥＷの「ＤＡＮＤＡＮ心魅かれてく」を奇数打席の登場曲にしている。藤丸記者は１カ月ほど前から「歌声が微妙に違う」と違和感を抱き始めた。愛と勇気と誇りを持って、小野寺に真相を確かめに行った。ＳＧＬの記者室で私は確信した。この曲は「ＤＡＮ