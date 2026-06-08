阪神の中野拓夢内野手（２９）は今や守備の名手と呼ぶにふさわしい二塁手となった。小さな体でグラウンドを駆け回り、ダイビングキャッチや腕を目いっぱい伸ばしての好捕などは、子どもたちの憧れの的にもなっているだろう。そんな中野が野球少年少女のために、守備の極意を教えてくれた。◇◇これは抜けた、さすがに落ちたか、誰もがそう思ったところに中野が現れる。軽い身のこなしや恐れないダイビングで何度もチー