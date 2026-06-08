ロシアのフィギュアスケート女子、カミラ・ワリエワ選手（20）が2026年6月3日、自身のインスタグラムを更新。タイトなミニ丈の黒ワンピ姿を披露した。夜景をバックにカミラ・ワリエワ選手は、夜景をバックに撮影した黒いミニワンピを着こなす姿や笑顔のアップショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、タイトなデザインのノースリーブの黒いミニワンピを着用。足元にはヒールを合わせて、夜景をバックに微笑んでい