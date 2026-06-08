勝手にタメができ飛距離がUPするスイングとは 右手の力を使わずにクラブを下ろせば勝手にタメができる 自分のスイング動画をチェックしていただくとわかりますが、右手一本でスイングすると、なにもしなくても勝手にタメができます。できない人は切り返しで手を使い過ぎ。ボールに当てようとし過ぎと言ってもいいでしょう。右手に力が入るのでダウンスイングで手首が伸び、アーリーリリースになってク